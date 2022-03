Vice-champion olympique en titre avec l’Equipe de France, Nando De Colo (34 ans) est contraint de déclarer forfait pour le prochain Euro 2022 qui aura lieu cet été en Allemagne.

C’est un vrai coup dur pour l’Equipe de France de basket. Ce mardi matin le basketteur français a annoncé son forfait pour le Championnat d’Europe qui se déroule cet été. La star des Bleus ainsi que de l’équipe du Fenerbahçe a annoncé la nouvelle dans les colonnes de l’Equipe. « J’ai parlé il y a quelques mois à Vincent (Collet, le sélectionneur de l’équipe de France, NDLR) et aux joueurs, leur ai expliqué qu’il me fallait absolument faire l’impasse sur l’Euro pour moi et ma famille, tout ça dans le but d’être présent aux JO-2024, avec l’envie de revenir dès le Mondial-2023 pour avoir cette continuité et se préparer pour l’été suivant. » S’est exprimé l’ancien joueur du CSKA Moscou forcément déçu.

La France évoluera donc sans lui du 1er au 18 septembre prochain avec une première phase dans la ville de Cologne et une éventuelle phase finale dans la capitale berlinoise. Avec 185 sélections à son actif, Nando De Colo fait partie des éléments forts de l’Equipe de France, lui qui possède un palmarès de très haut niveau avec l’Equipe nationale. De Colo, vice-champion olympique en titre a également remporté l’Euro 2013, obtenu l’argent en 2012 et le bronze en 2015.