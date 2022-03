Jérôme Rothen a fait une sorte de mea culpa concernant la saison du Brésilien Gerson avec l’Olympique de Marseille. Le consultant et ancien parisien est agréablement surprit par les dernières sorties du milieu auriverde et il pense que ce dernier est capable d’apporter beaucoup au groupe de Jorge Sampaoli.

Sur les ondes de ‘RMC’, le consultant a rendu un bel hommage à la recrue estivale marseillais et il trouve qu’elle joue un très grand rôle dans la stabilité de l’effectif olympien et notamment dans le secteur du milieu de terrain. « Il y a aussi Gerson que j’ai oublié, c’est aussi un homme de base. Gerson c’est vrai qu’il a eu des moments compliqués, il a eu besoin d’une période d’adaptation, Sampaoli a été patient avec lui, et aujourd’hui c’est quelqu’un qui transforme son équipe par son activité, sa vision du jeu et sa qualité. » A confié Rothen visiblement de plus en plus fan de celui qui a disputé 36 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.