Gardien international camerounais, André Onana a été victime d’un accident de la route. Le portier des Lions indomptables, forcément choqué s’en sort bien comme l’ont précisé les autorités camerounaises.

Plus de peur que de mal pour le gardien numéro un de la sélection camerounaise. Il y a quelques heures, les autorités du pays ont annoncé qu’Onana avait été victime d’un accident de la route alors qu’il se rendait à Douala pour y retrouver sa sélection. Sur les images, on aperçoit trois véhicules dont le sien en piteux état. Les médias locaux précisent que la future recrue de l’Inter Milan a finalement pu rejoindre ses coéquipiers et qu’il va bien. Il doit vite se remettre de ce choc car le Cameroun dispute les barrages pour la Coupe du monde 2022 avec une double confrontation face à l’Algérie les 25 et 29 mars prochains.