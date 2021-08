Après la médaille d’argent chez les garçons ce matin, l’équipe de France féminine de basket ramène la médaille de bronze des JO de Tokyo.

Avec une belle victoire contre la Serbie (76-91), les Bleues ramènent donc en France une médaille de bronze de ces Jeux Olympiques de Tokyo 2020. L’équipe de France féminine était présente pour ses 4èmes Jeux Olympiques après sa 5ème place aux JO 2000, sa médaille d’argent à Londres en 2012 et sa 4ème place en 2016 à Rio. Les Bleues étaient sorties de leur poule après deux défaites contre les Etats-Unis (93-82) et le Japon (74-70) et avec une victoire contre le Nigeria (87-62). Les joueuses de Valérie Garnier ont été dominées en demie par le Japon (87-71).