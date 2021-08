Le FC Nantes a accroché un nul sur la pelouse de l’AS Monaco (1-1) en ouverture de la première journée de Ligue 1. Le portier des Canaris Alban Lafont est satisfait du visage affiché par son équipe.

« On a eu quelques défaites pendant la préparation, il y a eu quelques interrogations. Mais on a fait un match d’hommes, ce n’était pas facile face à une très belle équipe de Monaco. On savait ce qu’on était venu chercher, des points et on en ramène un donc on aurait signé avant le match. Tout le monde s’est défoncé, donc c’est nickel et j’espère que l’état d’esprit va rester le même pour avancer comme ça », a indiqué le capitaine.