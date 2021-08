Walid Acherchour, consultant de RMC, souhaite rapidement voir la touche Sampaoli à l’Olympique de Marseille.

« On l’a vu sur les matchs amicaux, et même sur la fin de saison dernière, je reste positivement intrigué par ce que ce coach va faire dans notre Ligue 1, a indiqué le consultant de RMC. J’ai l’impression que quand on regarde l’OM, tactiquement, on est éveillé, on doit réfléchir constamment. Que ça marche ou non, je pense qu’il va apporter à notre Ligue 1. On l’a encore vu contre Villarreal (victoire 2-1), les adaptations tactiques, avec ou sans ballon, moi ça me fascine. Donc j’attends avec impatience ce qui va se passer à l’OM avec de très belles recrues sur le papier. Il y a un vrai challenge en Ligue 1. »