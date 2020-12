L’ASVEL Lyon-Villeurbanne n’a pas rééditer l’exploit ce soir. Les Français se sont inclinés sur le parquet du Real Madrid.

Villeurbanne s’est incliné de justesse 91-84 sur le parquet du décuple vainqueur de l’Euroligue, le Real Madrid, vendredi pour la 12e journée, et a donc mis un terme à sa série de deux victoires consécutives glanées contre le FC Barcelone et le Panathinaïkos. Malgré son excellent début de rencontre, l’Asvel a plié en fin de match face à la doublette Walter Tavares – Sergio Llull (19 pts chacun) et face au métier de l’expérimentée formation madrilène, et cale ainsi à la 17e place du classement d’Euroligue.