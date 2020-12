À une semaine d’un match capital pour son avenir européen, Thomas Tuchel devrait faire tourner son effectif en Ligue 1, face au MHSC.

Privé de Juan Bernat, Mauro Icardi et Pablo Sarabia, tous les trois blessés, Thomas Tuchel devrait également laisser quelques leaders de son effectif au repos ce week-end en vue de la dernière rencontre de la phase de poules de la Ligue des Champions mardi soir, face à l’Istanbul Basaksehir. Comme révélé plus tôt dans la soirée, Neymar et Marco Verratti ne devraient pas être du déplacement demain. L’entraîneur allemand pourrait même opter pour un trio d’attaque inédit, Di Maria-Kean-Rafinha, laissant Kylian Mbappé sur le banc de touche. En défense, Presnel Kimpembe devrait évoluer aux côté de Thilo Kehrer.

La composition probable du PSG :

Navas – Dagba, Kehrer, Kimpembe, Bakker (ou Kurzawa) – Paredes, Herrera, Gueye – Di Maria, Kean, Rafinha.