En s’imposant (2-0) face au Nîmes Olympique ce soir, les hommes d’André Villas-Boas remontent sur la deuxième marche du podium, à une longueur du PSG.

Présent en conférence de presse d’après-match, André Villas-Boas, n’a pas caché sa satisfaction après la nouvelle victoire de l’OM ce soir, sur la pelouse de Nîmes. « J’avais un peu peur de jouer un vendredi soir. On a parlé avec les joueurs pour sentir comment ils étaient physiquement. Ils ont donné les bonnes sensations sauf Thauvin, qu’on a reposé. Je pense que c’est une très grosse victoire pour nous. C’est important pour Dario et sa confiance, il monte en puissance de plus en plus. Payet aussi. Il commence à avoir l’importance dans le jeu qu’il a eu la saison dernière. L’équipe commence à monter en puissance. »