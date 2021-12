L’AS Monaco basket s’est incliné une fois de plus ce soir en EuroLeague face à l’équipe turque de Fenerbahçe. Une défaite sur le score de 96 à 86.

Nouvelle défaite, la quatrième de suite pour l’équipe de la Roca Team ce jeudi soir dans la 12e journée de l’EuroLeague. Les joueurs de Zvezdan Mitrovic tombent face à l’une des meilleures équipes du continent, à savoir le Fener et sa star française Nando De Colo auteur de 15 points et 4 passes. Même si Mike James a sorti une grosse partie avec près de 31 points, l’AS Monaco tombe et se retrouve 12e du classement en EuroLeague. Prochaine étape à domicile face à Emporio Armani Milan.