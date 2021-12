A peine débarqué sur le banc du FC Barcelone, Xavi Hernandez réclame déjà des premières recrues. La stature du Barça n’est plus celle d’antan et pour pallier ses problèmes financiers, la direction catalane se tourne vers des indésirables dont deux présents à Chelsea : Hakim Ziyech et Timo Werner.

Les désirs de Xavi sont des ordres et le technicien espagnol veut impulser du changement dans un effectif aux aboies avec de nouvelles recrues d’envergures. En difficultés financières, le FC Barcelone n’a plus la capacité de s’offrir les joueurs souhaités mais peut tenter d’arracher des joueurs importants devenus indésirables dans leur club actuel. Pour ce faire, le Barça s’est tourné vers le Champion d’Europe en titre afin de trouver des éléments qui pourraient apporter une réelle plus-value à Xavi Hernandez et à son effectif.

Selon Sport, le FC Barcelone lorgnerait sur deux indésirables des Blues de Thomas Tuchel, Timo Werner et Hakim Ziyech. Les deux attaquants de Chelsea sont en manque de temps de jeu cette année et ne seraient pas contre un nouveau challenge. Une envie de départ accrue depuis l’intérêt démontré par une écurie historique comme l’est le Barça. Toujours selon la presse espagnole, Chelsea serait ouvert à la discussion afin de faire place à de potentielles nouvelles recrues. Une aubaine pour le club catalan qui pourrait se renforcer de manière conséquente.