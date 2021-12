Défaite ce jeudi soir pour LDLC ASVEL sur le score de 73 à 65 face au Bayern Munich. Les hommes de TJ Parker subissent une nouvelle défaite sur le parquet du club allemand.

Les Villeurbannais ont bien commencé en faisant la course en tête en première mi-temps mais ils ont petit à petit reculé face à une équipe allemande qui a réussi à accélérer en deuxième période. LDLC ASVEL a été maladroit avec le ballon et les 14 points d’Elie Okobo n’ont pas été suffisant. En face, le Bayern a pu compter sur les 18 unités de Vladimir Lucic et se retrouve désormais 11e du classement, juste derrière LDLC ASVEL avec ses 7 victoires et 6 défaites.