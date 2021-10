Les Metropolitans se sont à nouveau imposés ce vendredi (87-74) face à Dijon. Cette victoire permet à Boulogne-Levallois de prendre la tête du championnat.

Boulogne-Levallois tient le rythme de Monaco et l’ASVEL, et ils font même mieux pour le moment. Les hommes de Vincent Collet ont signé un nouveau succès en Betclic Elite face à Dijon (87-74), le cinquième de suite en championnat. L’arrière américain Jordan McRae a été le meilleur marqueur des Metropolitans avec 22 points. Boulogne-Levallois est le nouveau leader du championnat et met la pression sur Lyon-Villeurbanne et Monaco, qui se sont imposés aujourd’hui en Euroligue et qui jouent dimanche en Betclic Elite.