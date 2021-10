Petite pépite du football allemand, Karim Adeyemi pourrait bien accompagner Kylian Mbappé au Real Madrid l’été prochain.

Toujours obnubilé par Kylian Mbappé, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en juin 2022, le Real Madrid aurait également d’autres noms en tête pour pimenter son prochain mercato estival. Florentino Pérez a d’immense ambitions pour ramener les Blancos sur le devant de la scène continentale et le président du club sait bien qu’il devra passer à la caisse pour renforcer considérablement son effectif. Le patron des Merengues garderait notamment un œil sur Erling Haaland – qui devrait disposer d’une clause de 75 millions d’euros la saison prochaine – pour former une attaque de rêve aux côtés des deux Français Mbappé et Benzema.

Mais à en croire les informations de Sport1, le géant de la Liga pourrait se pencher sur une piste plus abordable. La chaîne allemande évoque un fort intérêt du Real Madrid pour Karim Adeyemi, la nouvelle sensation du football allemand. Auteur d’un début de saison exceptionnel avec le Red Bull Salzbourg, l’attaquant de 19 ans pourrait quitter l’Autriche contre un chèque avoisinant les 40 millions d’euros. Mais afin de se l’offrir, le Real Madrid devra faire face à la concurrence du Paris Saint-Germain, de Liverpool et du Bayern Munich… rien que ça.