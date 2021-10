Très en vue ce soir, Angel Di Maria a démontré qu’il avait bien sa place parmi les ‘4 Fantastiques’ du PSG.

Encore malmené à la maison, le Paris Saint-Germain s’est tout de même imposé 2-1 ce soir face au LOSC grâce à des buts signés Marquinhos et Angel Di Maria. Sauveur du PSG ce soir, l’Argentin est revenu sur son positionnement dans le jeu au micro d’Amazon Prime Vidéo.

« Je suis très content de la victoire face à un adversaire difficile. Ce résultat est fondamental pour le club et les supporters. Je joue où on me dit de jouer sur le terrain. Je peux jouer sur le côté, plus dans l’axe, devant… J’aime chercher le numéro 9, combiner avec lui. Le 3-4-3 marche bien avec les joueurs que nous avons. Mais c’est le coach qui prend les décisions et qui fait la composition d’équipe. C’est un système qui nous demande beaucoup d’efforts. Nous allons progresser et nous avons le meilleur joueur du monde (Lionel Messi), qui joue de mieux en mieux et s’adapte au football français. »