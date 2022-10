L’ASVEL a indiqué ce lundi avoir mis un terme au contrat de Paul Lacombe qui quitte donc le club villeurbannais, immédiatement, et rejoint Strasbourg.

A l’ASVEL depuis deux deux saisons et sous contrat jusqu’en 2024, Paul Lacombe et Lyon-Villeurbanne ont mis fin à leur collaboration ce lundi. L’international français quitte donc les triples champions de France en titre et a décidé de rejoindre Strasbourg, club où il a évolué de 2013 à 2017. « Je souhaite le meilleur à Paul pour la suite, je pense que c’est une belle opportunité pour lui après 2 belles saisons chez nous. Nous sommes très reconnaissants de tout ce qu’il a pu apporter au club tout au long de sa carrière et nous le remercions grandement », a indiqué dans un communiqué Gaëtan Muller, le président délégué de l’ASVEL.