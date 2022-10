Samedi, les deux équipes universitaires de Michigan en foot américain s’affrontaient dans un derby qui puait la baston. Bingo, ça n’a pas loupé : à la fin du match un joueur des Wolverines s’est fait tabasser par toute l’équipe des Michigan State Spartans.

On sait que le sport en équipe est souvent à la base de tensions hors du terrain mais là c’est aller un peu loin, un peu plus de fair-play et un peu moins de baston s’il-vous plaît les gars. A la fin d’un match soldé par une large victoire des Wolverines 29 à 7, le défenseur Ja’Den McBurrows s’est fait passer à tabac par les Spartans alors qu’il rentrait au vestiaire. L’entraîneur, Jim Harbraugh, a affirmé qu’un deuxième joueur avait été agressé et que l’un des deux présentait une blessure au nez. Une bien triste image pour le foot US.