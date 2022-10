En quête d’un numéro 10 de haut niveau, le RC Toulon aurait trouvé chaussure à son pied. Le Gallois Dan Biggar devrait débarquer prochainement dans le Sud de la France.

Selon les informations de RMC Sport, c’est signé ! Dan Biggar aurait passé sa visite médicale avec le RC Toulon, il y a quelques jours, et s’est engagé avec effet immédiat avec le pensionnaire de Top 14. C’est un gros coup des Toulonnais qui signent un numéro 10 de classe mondiale en la personne de l’international gallois.

Suite aux départs d’Anthony Belleau et Louis Carbonel l’été dernier le RC Toulon, le club de la rade était à la recherche d’un demi d’ouverture. Après avoir étudié plusieurs profils et notamment celui d’Elton Jantjies, Toulon a choisi Dan BIggar, qui quittera plus tôt que prévu Northampton. Selon RMC, la signature devrait être officialisé prochainement. A noter que si son arrivée sera immédiate, le joueur de 33 ans est actuellement blessé au genou et forfait pour la tournée d’automne avec le Pays de Galles.