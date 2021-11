Ni Elie Okobo, ni William Howard en Bleus : à Villeurbanne, seul Paul Lacombe a été mis à la disposition de l’équipe de France, a annoncé mardi le club français qui doit disputer un match d’Euroligue contre Monaco vendredi, le même jour que celui des Bleus.

Le conflit entre la Fédération internationale de basket (Fiba) et l’Euroligue, source de doublon dans le calendrier, pénalise l’équipe de France pour son premier match de qualification à la Coupe du monde 2023 vendredi contre le Monténégro à Pau. Initialement convoqués, William Howard et Elie Okobo, actuel meilleur marqueur de l’Euroligue avec près de 20 points de moyenne, n’ont pas été libérés par l’Asvel, en proie à des blessures en série (Raymar Morgan, David Lighty, Antoine Diot et Victor Wembanyama) et deux tests positifs au Covid-19 (Marcos Knight et Dylan Osetkowski).

« Conformément à l’accord passé entre LDLC Asvel et la Fédération française de basketball, le club a décidé de maintenir la mise à disposition de Paul Lacombe (31 ans, 28 sélections) », indique le club de Tony Parker tout en soulignant « les circonstances actuelles délicates et la rencontre d’Euroligue programmée ce vendredi à Monaco ». Le sélectionneur Vincent Collet doit livrer une liste actualisée dont pourrait également être absent le Monégasque Léo Westermann. Touché à un adducteur mercredi contre Tel-Aviv, il n’a pas joué contre Anadolu deux jours plus tard.

Après la réception du Monténégro vendredi, la France se déplace lundi en Hongrie lors de la deuxième journée de la campagne de qualification pour la Coupe du monde 2023, coorganisée par l’Indonésie, le Japon et les Philippines (25 août au 10 septembre 2023).