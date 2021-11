Le DFCO peut fêter ce soir une belle victoire (3-1) dans le derby bourguignon face à Auxerre.

Après deux défaites consécutives en Ligue 2, le Dijon FCO a profité du derby de Bourgogne face à l’AJ Auxerre pour se relancer, et avec la manière. Les Dijonnais ont creusé l’écart en première période grâce à des buts signés Valentin Jacob (16′) et Aurélien Scheidler (38′). L’écart ne va pas se réduire sur les 45 minutes suivantes puisque Yassine Benzia (79′) va répondre au but Auxerrois de Gaëtan Charbonnier (61′).

Score final 3 à 1 en faveur de Dijon, qui grimpe à la 12e place du classement de Ligue 2. De son côté, l’AJ Auxerre reste sur le podium, à deux longueurs de l’AC Ajaccio et quatre du leader Toulouse.