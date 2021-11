Déçu par les prestations de Messi depuis son arrivée en Ligue 1, Bixente Lizarazu espère voir un autre visage de l’Argentin en Ligue des champions.

Ce samedi face au FC Nantes (3-1), Lionel Messi a enfin débloqué son compteur en Ligue 1. Reste à savoir si ce but fera office de déclic pour l’Argentin, particulièrement attendu mercredi soir en Ligue des champions, alors que le Paris Saint-Germain peut valider son ticket pour les huitièmes de finale en cas de succès sur la pelouse de Manchester City. Grand fan du joueur, Bixente Lizarazu avoue également avoir été déçu par l’impact du sextuple Ballon d’Or depuis son départ de Barcelone. Reste à savoir si la Pulga saura reconquérir le chroniqueur de Téléfoot.

« Ce but fait déjà du bien à Messi, il fait beaucoup parler car il a marqué 672 buts avec le FC Barcelone pour 778 matchs, donc il y a une attente colossale. Pour l’instant, ce n’est pas suffisant sur le plan statistique, mais aussi au niveau de son influence sur le jeu du Paris Saint-Germain. Alors il y a toujours un temps d’adaptation, même pour Messi, mais on attend encore plus d’un joueur de son niveau. »