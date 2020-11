La saison de NBA 2020 s’est conclue par une victoire brillante des Lakers de Los Angeles, face au Heat de Miami. Mais, malgré l’arrêt de la compétition et la situation sanitaire complexe, les Lakers menés par LeBron James ne peuvent pas se reposer sur leurs lauriers. En effet, la franchise doit dès à présent préparer la saison prochaine. Aussi, c’est l’occasion de se poser plusieurs questions. La première : les Lakers sont-ils vraiment partis pour durer ? Alors que certains sont persuadés que l’équipe va enchaîner les victoires, d’autres sont plus pessimistes. Il est également tentant de faire un parallèle, entre LeBron James et Michael Jordan. James va-t-il pouvoir gagner son 5ème titre de NBA et peut-être égaler Jordan, en devenant ainsi l’un des meilleurs joueurs au monde ? Nous allons tenter de répondre à ces questions ici, dans notre article.

En novembre 2020, quelle est la situation actuelle des Lakers de Los Angeles ?

Avant de tirer des conclusions hâtives, nous vous proposons de faire le point sur la situation actuelle au sein de la franchise des Lakers. Alors qu’ils viennent d’obtenir leur 17ème titre de NBA, seuls 6 joueurs sont encore sous contrat en novembre 2020 chez les Lakers. Il s’agit de LeBron James, Danny Green, Quinn Cook, Alex Caruso, Kyle Kuzma et Talen Horton-Tucker. Si vous avez l’oeil, vous avez constaté que le partenaire de choc de LeBron James, Anthony Davis, n’est pas de la partie. En effet, le duo gagnant n’est peut-être pas près de se reformer pour la saison 2021.

Si l’on en croit les dires du principal intéressé, Anthony Davis ne sait pas encore quelle décision prendre, sachant qu’il possède un « player option » de 28,8 millions de dollars. Ce qui est certain, en revanche, c’est que le joueur va demander le plus gros salaire possible, ce qui peut s’avérer complexe pour les Lakers, en difficulté en raison de la crise sanitaire. Bien sûr, d’autres questions se posent concernant Jared Dudley, Avery Bradley ou encore Rajon Rondo.

Les Lakers : partis pour durer, ou victoire éphémère ?

Comme nous venons de le voir, il semblerait que l’équipe des Lakers de 2021 n’ait plus grand-chose à voir avec la franchise de 2020, celle qui a permis de remporter la finale de la NBA, le 17ème titre de la franchise et 5ème titre pour LeBron James. Pendant cette inter-saison, beaucoup parlent du recrutement d’une troisième superstar du basket. Néanmoins, cette hypothèse reste plutôt vague, et personne n’a encore mentionné le nom d’une éventuelle nouvelle recrue.

Alors que la prochaine saison de NBA n’a pas encore commencé, impossible d’affirmer que les Lakers parviendront à se maintenir au-dessus du lot. Si la franchise réussit à garder Anthony Davis, alors tous les espoirs sont permis. Si ce n’est pas le cas, alors il faudra compter sur cette potentielle recrue superstar, pour espérer remporter une autre victoire en fin d’année 2021. Précisons toutefois qu’il serait plus profitable à Anthony Davis de se maintenir chez les Lakers, en raison de l’environnement plus que favorable qu’est en mesure de lui offrir la franchise.

LeBron James peut-il être comparé à Michael Jordan ?

Il ne manque plus qu’un titre de NBA à LeBron James pour égaler le palmarès de Michael Jordan et ainsi, faire partie des meilleurs joueurs de toute l’histoire du basket américain. Et en ce moment, James a de quoi être euphorique ! En effet, les dernières statistiques des Lakers sont plutôt excellentes, la franchise étant parvenue à réaliser une toute première All-Time lors du quatrième quart-temps de la finale.

Mais de nombreux passionnés de basket refusent cette comparaison entre James et Jordan. C’est notamment le cas du Hall of Famers Dino Radja, qui affirme : « Quand les gens comparent LeBron à Jordan, ça me donne envie de vomir. » Envie de soutenir LeBron James et les Lakers ? Alors, achetez dès à présent votre casquette new era au logo des « Purple and Gold » !