Ronald Koeman connait un début d’aventure compliqué à la tête du FC Barcelone. Joaquin, ancien joueur de Valence avec Koeman, n’a pas gardé un bon souvenir du technicien néerlandais.

Dans une interview à la Cadena SER, le joueur du Betis a lourdement taclé Ronald Koeman : « Ce n’était pas la plus belle expérience de ma carrière sportive, la vérité n’était pas agréable. Je ne veux pas parler parce que ce qui s’est passé là-bas fait mal, j’ai passé un mauvais moment. Je ne prendrais pas Koeman en tant que responsable du matériel, heureusement ça n’a pas duré longtemps et nous avons pu sauver l’année. Je ne vais pas le saluer et il ne va pas me saluer non plus. »