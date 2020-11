Dans la nuit de mardi à mercredi, les États-Unis vont connaître le nom de leur nouveau Président pour les quatre prochaines années. Qui de Joe Biden ou de Donald Trump va gouverner le pays. Dans cette élection, plusieurs sportifs se sont engagés derrière un candidat.

Mike Tyson est un grand admirateur de Donald Trump. C’est le sportif le plus engagé dans la campagne de l’actuel Président des USA. L’autre allié de Trump, c’est aussi l’ancien basketteur, Dennis Rodman : « J’aime bien Donald Trump. Je ne l’apprécie pas comme président, mais il est cool. Donald Trump me fait rire. Il essaie toujours de faire le gars moralisateur, et je me moque de ça avec lui à chaque fois que je le vois. Je ne le regarde pas comme un président, mais comme un ami. C’est quelqu’un avec qui je peux m’asseoir, papoter et boire une bière. »

Le patron de l’UFC, fédération de MMA, Dana White, est un très proche de Donald Trump. Même chose pour la légende du golf Tiger Woods. « Il y a des choses que je peux vous dire sur le président que vous n’entendez pas à la télévision ou de la bouche d’autres personnes. Je connais cet homme depuis 20 ans et nous sommes encore plus proches depuis qu’il est devenu le président des États-Unis. […] C’est un homme bon, loyal et un très bon ami. […] C’est un combattant et il aime son pays. Il fait des choses exceptionnelles pour ce pays et nous devons encore remporter l’élection », avait lâché White lors d’un rassemblement pour Trump en février 2020. Trump peut aussi compter sur le soutien de l’ancien joueur des ligues majeures de baseball Mariano Rivera et de l’ancien golfeur Jack Nicklaus.