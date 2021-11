Le pivot camerounnais des Sixers déclaré hier positif au Covid-19 ne vivrait pas bien la maladie, tout comme son coéquipier Tobias Harris.

Philadelphie est déplumé. Ils doivent faire sans Ben Simmons depuis le début de la saison, qui refuse de jouer pour des raisons personnelles, maintenant ils sont privés pour quelques matchs de leurs deux meilleurs joueurs Tobias Harris et Joel Embiid, qui sont positifs au Covid-19. En plus, les stars des Sixers sont symptomatiques et souffrent de difficultés respiratoires et de fatigue. « Il ne va pas bien. Il en souffre. C’est très similaire à ce que vit Tobias », a expliqué Doc Rivers, l’entraineur de Philly.