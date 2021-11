12h00, 19e manche. MXGP. 1re course (Motocross, Grand Prix de Mantoue (ITA)) sur Eurosport2

13h00, 19e manche. MX2. 2e course (Motocross, Grand Prix de Mantoue (ITA)) sur Eurosport2

14h00, 2e jour. A Milan (Next Gen ATP Finals) sur Eurosport

15h00, 19e manche. MXGP. 2e course (Motocross, Grand Prix de Mantoue (ITA)) sur Eurosport2

16h00, 19e manche. MXGP. 2e course (Motocross, Grand Prix de Mantoue (ITA)) sur Eurosport2

16h00, 2e jour (Next Gen ATP Finals) sur Eurosport

18h45, FC Barcelone – Hoffenheim (Ligue des Champions féminine) sur DAZN

18h45, FC Barcelone – Hoffenheim (Ligue des Champions féminine) sur Youtube

18h45, Koge – Arsenal (Ligue des Champions féminine) sur DAZN

18h45, Koge – Arsenal (Ligue des Champions féminine) sur Youtube

19h30, Next Gen ATP Finals (Tennis) sur Eurosport

19h40, Metz – Brest (Ligue Butagaz Energie, 9e journée) sur Sport en France

21h00, Lyon – Bayern Munich (Ligue des Champions féminine) sur DAZN

21h00, Lyon – Bayern Munich (Ligue des Champions féminine) sur Youtube

21h00, Benfica – Hacken (Ligue des Champions féminine) sur DAZN

21h00, Benfica – Hacken (Ligue des Champions féminine) sur Youtube

21h30, Next Gen ATP Finals (Tennis) sur Eurosport