Sur un nuage depuis son arrivée à Londres, Edouard Mendy doit beaucoup à ce coach du Stade Rennais.

Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de la planète depuis sa saison XXL avec Chelsea et son titre de champion d’Europe décroché l’an dernier, Edouard Mendy est revenu sur son passage au Stade Rennais dans les colonnes de So Foot. L’international sénégalais évoque notamment l’impact de son entraîneur de l’époque, Olivier Sorin.

« Rennes, ça a été le club européen, qui m’a offert un nouveau rythme, des matchs tous les trois jours… Quand ils se sont manifestés, j’ai dit à mon agent que je ne voulais discuter avec aucun autre club. C’était le projet parfait pour franchir une nouvelle marche et je n’ai pas regretté, parce que j’y ai découvert des choses qui m’ont bousculé. Franchement, Olivier Sorin m’a fait passer un cap énorme à plusieurs niveaux. Un exemple : il m’a appris ce qu’on appelle « l’effacement », un arrêt où tu as le ballon près des jambes, mais où, grâce à un mouvement de balayage, on parvient à avoir le corps derrière le ballon, les mains prêts, et on peut donc occuper davantage de place face à l’adversaire et garantir un taux de réussite plus important. C’est un simple exemple, mais qui a changé beaucoup de choses dans mon jeu. Autre chose : Olivier m’a fait évoluer sur le positionnement de mes mains. Lors d’un face-à-face, les gardiens ont souvent les mains devant eux, dans l’axe, pour finir l’action avec les mains vers l’extérieur. Olivier Sorin m’a fait comprendre qu’en partant directement avec les mains à l’extérieur, je pouvais peut-être gagner le centième de seconde nécessaire pour faire l’arrêt, et prendre plus de place dans mon but. »