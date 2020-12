Le meneur Elie Okobo et l’ailier Axel Toupane, respectivement mis à l’essai durant l’intersaison par les Brooklyn Nets et les Golden State Warriors, n’ont pas été conservés.

Chacune des 30 franchises doit désigner son effectif de 17 joueurs pour l’exercice à venir. Et ni Okobo ni Toupane n’ont réussi à se faire une place dans ces groupes.

Okobo, non conservé par les Phoenix Suns avec lesquels il a joué 108 matches deux saisons, s’était vu proposé un contrat « exhibit 10 », non garanti, qu’il n’a pu pérenniser. Il devrait évoluer en G-League, au sein des Long Islands Net, l’équipe réserve de Brooklyn.

Axel Toupane, qui avait quitté le groupe de l’équipe de France en pleine préparation de matches qualificatifs pour l’Euro-2022, afin de rejoindre les Warriors, aura disputé 15 minutes en deux matches pour un bilan de 0 point, 5 rebonds, 2 contres et 3 balles perdues. Sa seconde tentative d’aventure en NBA, après de courts passages à Denver, Milwaukee et New Orleans entre 2015 et 2017, s’arrête là pour l’heure, même si lui aussi pourrait atterrir en G-League au sein des Santa Cruz Warriors.

La saison NBA qui débutera le 22 décembre accueillera donc 12 joueurs français, pas un de plus.