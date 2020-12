Le patron de l’Open d’Australie Craig Tiley affirme que « tous les meilleurs joueurs mondiaux, y compris Roger Federer, se sont engagés à venir à Melbourne ».

Le premier tournoi du Grand Chelem de l’année a été repoussé de trois semaines. Il aura lieu du 8 au 21 février. Mais la pandémie de coronavirus continue de battre son plein. Pas certain que les stars du circuit fassent le déplacement en Australie. Pourtant, le boss du tournoi de Melbourne se veut confiant sur la présence de Roger Federer, dont le problème est davantage son âge et l’état de ses genoux que la Covid-19. « Nous avons joint Roger et son équipe, il y a trois jours maintenant, il a tapé ses premières balles à Dubai, il fait sa préparation habituelle d’avant-saison », a affirmé Craig Tiley.

Rappelons que le Suisse a été écarté des courts une bonne partie de la saison 2020 après avoir subi deux opérations à un genou. Désormais âgé de 39 ans, Roger Federer espère « ne pas finir sa carrière comme ça »… mais est loin de garantir sa présence à Melbourne. « C’est une course contre la montre. Bien sûr, cela aiderait si j’avais un peu plus de temps. Mais cela se jouera à peu de chose », avait-il récemment déclaré.