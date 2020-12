L’OM trouvera-t-il un attaquant lors du mercato de janvier ? Rien n’est moins sûr à entendre les mots du propriétaire Frank McCourt. Mais André Villas-Boas a une tactique.

Le match nul concédé à domicile face à Reims (1-1) pour le compte de la 16e journée de Ligue 1 rappelle que l’effectif olympien est court pour disputer le titre, qui reste mathématiquement un objectif réaliste. Alors André Villas-Boas ne désarme pas : il espère recruter cet hiver. « On aura besoin d’avoir plus d’options que celle de Valère Germain », avait confié le Portugais en conférence de presse d’avant-match. Un sentiment qui n’a pas changé après ce match nul, bien au contraire. « On va voir. On a déjà parlé du mercato. Cela bougera sûrement à la fin du mois de janvier. »

La tactique d’AVB est donc de patienter, miser sur un mercato calme et pourquoi pas dénicher une bonne affaire en fin de marché. « Janvier sera dur. (…) Financièrement, on ne peut pas faire grand-chose. J’attends que le mercato bouge, mi-fin janvier. Il ne faut pas attendre grand-chose au début », a-t-il précisé.

La communication est bien huilée. La direction du club multiplie les messages pessimistes sur les finances du club. Un message clairement adressé aux agents des joueurs. Mais en coulisse, la direction est bel et bien à l’affût de renforts.