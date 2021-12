Dans le podcast No chill, Gilbert Arenas estime que Vince Carter avait tout pour devenir le nouveau Michael Jordan. Selon lui, c’est sa mentalité qui lui a fait défaut.

Huit sélections au All-Star Game, plus de 25 000 points inscrits en carrière, une place au Hall of Fame… Vince Carter a réalisé une magnifique carrière. Mais selon Gilbert Arenas, meneur star des Washington Wizards pendant les années 2000, il aurait pu avoir une carrière encore plus belle et devenir le visage de la NBA comme l’a été Michael Jordan. « En tant que joueur, Vince était censé être le prochain MJ. C’est le talent qu’il possédait, un talent que l’on pouvait voir à l’œil nu. Mec, il était inarrêtable ! Quand il s’énervait, vous ne pouviez pas contenir Vince Carter. Quand il s’agit simplement du contrôle du corps, le fait que vous ayez tenu plus de 20 ans nous montre à quel point vous étiez doué« , estime celui qui était surnommé l’Agent zéro.

Le dunkeur fou a tout de même réalisé 22 saison dans la Grande Ligue mais il aurait pu plus dominer en s’imprégnant de la mentalité de la légende des Chicago Bulls. Il conclut : « Vince Carter était juste un mec tranquille. Et c’est comme ça qu’il jouait le jeu. C’était l’une de ces choses où l’on pouvait regretter et soutenir, qu’il avait le plus de qualités que la ligue ait jamais vu, que ce soit le tir, le dribble, les sauts à pieds joints, les déplacements en l’air… on peut dire qu’il avait davantage de potentiel que Jordan ».