De nouveau buteur samedi en championnat face au Stade Brestois, Gerson enchaine et commence à s’adapter petit à petit à sa nouvelle équipe.

Un progression soulignée par le média spécialiste de l’OM, le « Phocéen » qui met en lumière sa prestation du week-end. « Ce qui semble faire la différence pour Gerson, c’est plus cette complicité avec Payet, cette confiance de ses partenaires, puisqu’il touche de plus en plus de ballons, ce qui semblait lui faire défaut ces dernières semaines. Alors, si tout est possible dans le football et si le joueur peut replonger à la faveur d’une série collective défavorable par exemple, il a toutefois fait le plus dur, en montrant ce qu’était le footballeur Gerson, avec un jeu alliant vitesse, technique, projection vers l’avant tout en sachant être décisif, ce qui justifie, pour ceux qui en doutaient, un tel montant de transfert. » Peut-on lire.