Le manager du Stade Rochelais Ronan O’Gara a livré sa réaction après la défaite hier soir en Top 14 face à la formation du Stade Français.

Le coach des Rochelais regrette que son équipe n’est pas été assez tueuse dans le match, ce qui a contraint de concéder une défaite en championnat sur le score de 25 à 20. « C’est facile de voir à quel moment on a perdu le momentum. Notre deuxième période a été faible, on n’a pas marqué pendant 50 minutes. On ne peut pas avoir certains joueurs qui jouent très bien et d’autres très faibles. C’est difficile de gagner à l’extérieur en Top 14. Un match, c’est 80 minutes, le Stade Français y a cru jusqu’à la fin et nous, on n’a pas été capables de marquer à la fin. » A-t-il expliqué.

Avant de continuer : « C’est frustrant mais on va se tourner vers la Coupe d’Europe maintenant. (La fin de première période) a été une claque pour les joueurs, après tout ce bon travail pendant 30 minutes. C’est une déception, c’est sûr, mais ce n’est pas fatal. Le but est de monter en puissance. Le bonus défensif, ce n’est même pas entrer dans la tête. On est loin d’être tueur. » Rappelons que le Stade Rochelais a pourtant mené de 14 points au cours de la partie, avant de se faire rejoindre, puis doubler au score.