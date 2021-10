Suite de la NBA la nuit dernières avec les résultats. Au programme 6 affiches et la toute première victoire pour les Lakers de Los Angeles.

Résultats de la nuit :

Après avoir mal commencé la saison, les Lakers de Los Angeles redressent la barre avec leur première victoire face aux Grizzlies de Memphis. 40 points et 10 passes de Ja Morant qui ne sont pas suffisants pour Memphis, alors qu’en face, Carmelo Anthony termine avec 28 points, 19 de LeBron James, 22 d’Anthony Davis ou encore les 13 points, 7 rebonds et 13 passes de Russell Westbrook. Victoire aussi de Philadelphie qui s’impose contre Oklahoma City qui enchaîne une troisième défaite de suite. Orlando surprend aussi les Knicks de New York malgré les 30 points et 16 rebonds de Julius Randle et le timide match d’Evan Fournier avec 8 points. En face, c’est Cole Anthony avec 30 unités et 16 rebonds qui a fait très mal.

The @Lakers close out the night with their first win of the season behind Carmelo Anthony's historic outing!



Carmelo Anthony: 28 PTS, 6 3PM

Anthony Davis: 22 PTS, 8 REB

LeBron James: 19 PTS, 6 REB, 6 AST

Russell Westbrook: 13 PTS, 7 REB, 13 AST

Ja Morant: 40 PTS, 10 AST, 5 3PM pic.twitter.com/y7ilZoUxhc — NBA (@NBA) October 25, 2021

Ça va mieux aux Celtics de Boston avec une belle victoire sur les Rockets de Houston et notamment les 31 unités de Jayson Tatum ainsi que le double double d’Al Horford à 17 points, 10 rebonds. Enfin nouveau succès des deux équipes en forme du moment. Golden State s’impose face aux Kings de Sacramento avec un double double de Stephen Curry avec 27 points et 10 passes bien aidé par les 22 points de Jordan Poole, alors qu’en face le meilleur marqueur se nomme Harrison Barnes avec 24 points. Charlotte aussi impressionne en ce début de saison avec une victoire sur les Nets de Brooklyn. Le meilleur marqueur Kevin Durant avec 38 points n’a pas pu éviter la défaite de son équipe, déjà la deuxième de la saison. Les Hornets peuvent remercier une fois de plus Miles Bridges avec 32 unités et LaMelo Ball qui score 18 points.