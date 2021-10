En 2017 après le PSG, Laurent Blanc aurait bien pu enchaîner à la tête du club catalan.

Aujourd’hui entraîneur d’Al-Rayyan au Qatar, Laurent Blanc aurait pourtant pu retrouver rapidement un banc prestigieux après son départ du Paris Saint-Germain. Dans une interview accordée au média espagnol Panenka, le champion du monde 98 avoue notamment avoir refusé les avances du FC Barcelone en 2017. Le club catalan pourrait d’ailleurs revenir à la charge en 2021, alors que Ronald Koeman ne fait plus du tout l’unanimité.

« Nous avons parlé deux ou trois fois avec Eric Abidal. Evidemment, c’était un rêve d’entraîner une institution comme le Barça, mais cela ne s’est pas produit pour diverses raisons. Ce n’était pas le bon moment ou quelqu’un pensait que je n’étais pas prêt. C’est la vie. Je n’ai rien voulu savoir pendant un an et demi, car c’était un défi qui demandait beaucoup d’énergie et j’avais tout donné. Depuis, j’ai eu des propositions, mais j’ai décidé de ne pas les accepter. C’est peut-être de ma faute, mais c’est comme ça que ça s’est passé. Et puis, même si le football est ma passion, d’autres choses m’intéressent dans la vie, il y a mes enfants, ma famille.«