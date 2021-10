Daniel Riolo est revenu sur le match nul et vierge hier soir dans le Classico entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain.

Selon les propos du journaliste de « RMC », l’OM de Jorge Sampaoli n’a pas joué son jeu et cela s’est ressenti sur le terrain. Il regrette que les phocéens est joué contre nature. « L’OM c’est la première fois qu’ils n’ont pas respecté leur nature, de ce que veut Sampaoli. Mettre de la folie, pressing, et chercher haut. Ils ne l’ont pas fait car c’était le PSG, ils avaient peur de se faire contrer par les qualités individuelles. Ce n’est pas un reproche, car c’est aussi faire preuve d’intelligence. Pourtant, le PSG était d’une médiocrité incroyable, mais les parisiens auraient pu gagner, ils ont presque eu les occasions les plus intéressantes. Entre cet OM là contre nature, et un PSG mauvais, ça n’a pas donné un bon match. » Explique-t-il sur les ondes de la radio.