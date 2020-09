Que les choses soient claires : Miami ne part pas défaitiste ! Son capitaine Jimmy Butler a rassuré en disant que son équipe ne se considérait pas comme outsider face aux Lakers de LeBron James, en finale de NBA.

“On est une très bonne équipe. C’est tout“, a déclaré Butler. “Je ne vais pas dire que nous sommes meilleurs que quiconque, mais je ne pense pas que nous soyons des outsiders. Vraiment pas.”

Après avoir éliminé en play-offs Indiana (4-0), Miami a également créé la surprise en battant les Milwaukee Bucks (4-1), la meilleure équipe de saison régulière. “Que personne ne nous ait choisis pour être en finale, ce n’est pas grave. Je suis presque sûr que personne ne nous voit la gagner non plus. Mais nous comprenons cela. Nous acceptons cela. Mais au fond, nous ne nous en soucions vraiment pas“, a continué Butler. “Nous serons compétitifs, nous allons jouer ensemble comme nous l’avons toujours fait, et nous verrons où cela nous mène. Ce qui est sûr c’est que nous ferons tout ça à notre façon, à la façon du Miami Heat, qui a fonctionné toute au long de la saison“.