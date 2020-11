Les trois légendes NBA vont rentrer au Hall of Fame en mai 2021.

Cuvée All-time. Prévu en août dernier, mais annulé à cause de la crise sanitaire, la cérémonie 2020 d’introduction au Hall of Fame aura lieu en 2021. Et c’est officiel, la cérémonie aura lieu entre le 13 et le 15 mai. En mai, faites donc ce qu’il vous plaît. Et trois énormes légendes NBA rentreront au Hall of Fame dont Tim Duncan, Kevin Garnett et Kobe Bryant. La cuvée s’annonce légendaire, forcément, évitez de couper des oignons devant parce que les larmes, ce n’est pas ce qu’il va manquer.

En plus de ces trois noms, l’ancien coach des Rockets Rudy Tomjanovich, la vénérable Tamika Catchings, les légendes du coaching universitaire féminin Kim Mulkey et Barbara Stevens ou encore leur pendant masculin Eddie Sutton et l’ancien boss de la FIBA Patrick Baumann, seront également de la parti.