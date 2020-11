Eloigné des courts depuis un an et demi toujours à cause d’un genou capricieux, Juan Martin Del Potro s’approche inexorablement de la fin. Mais avant de songer à la retraite, la Tour de Tandil s’accroche à un rêve : disputer les prochains Jeux Olympiques de Tokyo.

Juan Martin Del Potro fait partie de ces joueurs qui ne renoncent jamais. Durant une bonne partie de sa carrière, l’Argentin s’est battu contre lui-même et contre son corps. Alors qu’on lui promettait un avenir radieux après sa victoire à l’US Open 2009 à 20 ans, le colosse au poignet fragile a vécu une descente aux enfers. Des blessures à répétitions et quatre opérations subies pour tenter de revenir au plus haut niveau. Trois saisons blanches en 2010, 2014 et 2015 et des comebacks sur le circuit, avortés par de nouvelles rechutes. Plusieurs fois en conférence de presse, la tour de Tandil avouera avoir pensé à renoncer à sa carrière pendant ces moments difficiles. Opéré une nouvelle fois du genou récemment, celui qui a été éloigné des courts durant toute la saison 2020, a révélé lors d’une interview pour ESPN que la convalescence était très compliquée. « J’ai du mal à revenir, mais j’ai toujours le désir de continuer à jouer. La réalité est que c’est difficile. Je vais continuer à me battre aussi longtemps que je sens que je veux continuer. »

Avant de raccrocher les raquettes, l’Argentin est guidé par un rêve ultime : disputer les Jeux Olympiques de Tokyo l’été prochain : « En raison de la pandémie, les Jeux Olympiques ont lieu l’année prochaine et je serais ravi d’y être. Si je dois clôturer ma carrière, je pense que ce serait une belle récompense de représenter mon pays. On m’avait que la limite était fixée à trois opérations pour le poignet, et heureusement je n’ai pas pris ma retraite. Puis il y a eu la deuxième et la troisième opération du genou… Maintenant, je me fixe comme objectif les Jeux olympiques et si je ne les réalise pas, je continuerai à me mentir pour l’amour du tennis. Je veux prendre ma retraite sur un court de tennis. »

Au cours de cet entretien pour ESPN, la Tour de Tandil a également évoqué la disparition de la légende de tout un peuple, Diego Maradona, décédé ce mercredi à 60 ans. Le tennisman avait eu la chance de rencontrer El Pibe de Oro lors de la finale historique de Coupe Davis en 2016 où l’Argentine avait triomphé de la Croatie à Zagreb. « Lors de cette finale, chaque soir, sans que personne ne le sache, on s’était vus 10-15 minutes, avant que j’aille me coucher. Il l’a fait en privé, pour que cela ne perturbe pas l’équipe. Il m’a envoyé un très gentil message après ma victoire et je suis ai donné ma raquette. »