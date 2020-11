Après quatre défaites en quatre rencontres de Ligue des Champions, l’entraîneur marseillais assume pleinement sa part de responsabilité.

Présent en conférence de presse ce lundi, à la veille du match de Ligue des Champions de l’OM face à l’Olympiakos, André Villas-Boas a fait le bilan douloureux de son aventure européenne. Fataliste, il espère tout de même avoir une dernière chance de se qualifier pour la Ligue Europa.

« Sur l’aspect offensif, j’espère qu’on pourra être vivants comme on l’a été face à Nantes. On a dit aux joueurs : ‘Jouer en confiance, avec vos qualités’. L’écart est grand entre les compétitions. Mais je suis curieux de comprendre pourquoi toutes les équipes françaises, hormis le Paris Saint-Germain et Lyon ces dernières saisons, prennent de plein fouet l’impact de la Ligue des champions. Un écart de compétitivité très grand est peut-être la principale explication pour moi. Il faut être plus exigeant, culturellement, sans doute. Je n’ai pas trouvé les réponses. Ce n’est pas une excuse, on pouvait faire beaucoup mieux sur cette compétition. On a pensé que c’était un groupe abordable. Mais on a beaucoup de malchance, on a montré beaucoup de naïveté. Ce sera l’un des gros échecs de ma carrière, que je ne pourrai jamais effacer », a avoué le coach portugais devant les médias.