La Draft NBA 2020, c’était cette nuit. Porte d’entrée principale pour les jeunes talents, elle a, une nouvelle fois apporté son lot de surprises. Et cocorico, un Français est sacrément bien placé.

HISTORIQUE. Xavier Tillman Sr a été drafté… Ouais non, on s’en fiche. Killian Hayes est le Français drafté le plus haut de l’histoire. Et ça se fête. Choisi à la septième position par les Détroit Pistons, le meneur a été la belle histoire de la soirée. Alors que de son coté, l’autre Français, a dû attendre le second tour pour entendre son prénom.

Théo Maledon a longtemps été la pièce manquante d’une soirée réussie. Alors qu’il ambitionnait un Top 10 il y encore peu, le meneur a finalement du attendre un poil plus longtemps. Avec le pick 34, ce sont les Sixers qui ont choisi le Français, avant de l’envoyer à Oklahoma City dans la foulée. Un petit coup de clim pour le jeune homme de 19 ans.

Un podium tout dessiné

Mais si la chute vertigineuse de Théo est une surprise, la première place d’Anthony Edwards ne l’est pas. L’arrière de Georgia a été retenu en 1 par les Minnesota Timberwolves. James Wiseman à Golden State, et LaMelo Ball à Charlotte complètent le podium. Alors que les Wolves cherchaient un poste 2 complémentaire à D’Angelo Russell, ils ont jeté leur dévolu sur l’athlète d’Atlanta. Physiquement, le joueur peu apporté dés demain, et offensivement il n’a pas peur de rater. Même pas assez parfois. C’est bien sur ses choix balle en main, que le jeune homme va devoir travailler s’il veut s’imposer dans la grande Ligue.

De son coté, et alors qu’il militait pour une première place, LaMello Ball a été choisi à la troisième place. Et ce sont les Charlotte Hornets qui se sont jetés sur le coup. Un poil bizarre, puisque les deux meilleurs scoreurs de l’équipe se trouvent déjà à la mène, (Devonte Graham et Terry Rozier). Sans doute qu’ils ont été devancés par Golden State. L’équipe de Stephen Curry a choisi le pivot James Wiseman en deux. Puis vraie question, combien de temps mettra le père de LaMello, LaVar Ball pour défier Michael Jordan en un contre un, du côté de la Caroline du Nord ? On lance les paris.

Les oubliés

En mention honorable, il y a aussi Isaac Okoro « pické » par Cleveland en cinquième alors qu’il était attendu bien plus bas. Mais aussi le monstre physique qu’est Obi Toppin choisi par les Knicks en 8. Et enfin un petit clin d’oeil à Kenyon Martin Jr, sélectionné en 52 par les Kings, à qui on souhaite une, au moins, aussi bonne carrière que son paternel.

Puis avant de boucler la boucle, on a une dernière pensée pour ces joueurs inscrits, mais non draftés. Et dans le lot, il y a quelques Français. Killian Tillie, Abdoulaye N’Doye et Mouhamed Thiam, vont ainsi pouvoir continuer de grandir. À l’année prochaine.