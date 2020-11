Choisi en 7e position par les Detroit Pistons cette nuit, Killian Hayes va découvrir la NBA. À 19 ans, il devient le Français drafté le plus haut.

Les Français ont la cote à Motor City. Après Sekou Doumbouya en 2019, les Detroit Pistons ont récidivé. C’était cette nuit, pendant la draft NBA 2020. Pendant que beaucoup roupillaient tranquillement, Kilian Hayes a marqué l’histoire de son nom. Le meneur formé à Cholet, a été choisi à la septième place par la Franchise du Michigan.

En battant, d’un rang, Franck Ntilikina, il devient ainsi le Français drafté le plus haut de l’histoire. Les motifs de satisfactions sont grands. D’une part, la French Connection entre les deux tricolores excite. Et à seulement 19 ans, le prodige devrait gratter pas mal de temps de jeu, dans une équipe qui est assez faible. En tout cas, on lui souhaite.

