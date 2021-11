Après avoir débuté la saison en boulet de canon, les Knicks de New York traversent une deuxième semaine beaucoup plus dur à l’image des performances de leur meneur de jeu Kemba Walker.

La star des Knicks de New York est passé au travers des ses derniers matchs et il en a bien conscience. Il endosse la responsabilité. « C’est vraiment de ma faute. Je pense que je peux aider mes coéquipiers à faire mieux au début des matches. Je pense que je peux davantage parler. Je pense que je ne suis pas assez énergique, et c’est nécessaire vu mon rôle. Je dois entraîner les gars et j’en endosse clairement la responsabilité. Je dois le faire. » Explique l’ancien joueur des Celtics de Boston qui pourra se rattraper dès le prochain match de championnat contre les Hornets de Charlotte, une franchise qu’il connaît bien.