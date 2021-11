Il y a quelques heures devant les médias, Mattéo Guendouzi a déclaré sa flamme à l’Olympique de Marseille et ses supporters. Malgré tout, Romain Canutti se méfie et pense que le milieu olympien n’est pas forcément sincère.

“Jouons sur les mots… si c’était si automatique que ça, pourquoi dit-il qu’il est toujours lié à Arsenal. Après il y a quand même de grandes chances que ça se fasse, mais je disais pas autre chose non plus cet été. J’avais pas été ménagé quand j’avais annoncé ici qu’Arsenal avait une clause pour Guendouzi. Bon, le joueur vient lui-même de confirmer en conférence de presse avec les Bleus. On peut toujours espérer qu’il reste à l’OM après, c’est le principal. » S’interroge le journaliste qui espère le voir sur la durée à Marseille.