Décisif contre Bordeaux ce week-end, Neymar fait déjà de nouveau l’unanimité auprès des consultants.

Auteur d’un début de saison très loin de ses standards, Neymar semble avoir repris du poil de la bête depuis quelques semaines. Déjà plus percutant le soir du Classico face à l’Olympique de Marseille (0-0), le Brésilien s’est offert un doublé ce week-end sur la pelouse de Bordeaux (2-3). Interrogé sur le plateau de la chaîne L’Équipe, Bruno Salmon estime que l’ancien du Barça a peut-être retrouvé son meilleur niveau.

« Neymar ? Il avait pris la foudre par certains après le match contre Leipzig, ce que je ne comprends pas car je l’ai trouvé bon. Lorsque l’on compare à certains de ses petits camarades, ça défend, ça travaille… Peut-être qu’il perd un peu de jus quand il faut aller devant le but. Sur ce que j’ai aimé, et qu’il montre qu’il est de retour, c’est qu’il a un gros mental ! Il vit un deuil personnel, quand tu vois que certains demandent des jours de repos et des RTT pour des problèmes de famille, lui a un décès dans son entourage… Il est attristé et n’est pas bien mais professionnellement sur le terrain il se fait du bien. En plus il y a un Mbappé qui sent que son pote n’est pas bien, qu’on joue pour le ‘Ney’, on se donne pour le ‘Ney’. Il touche 90 ballons, il est présent, et est au coeur du jeu. On a un Neymar qui remonte peu à peu. »