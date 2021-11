Ce samedi, Kylian Mbappé et l’Equipe de France ont rendez-vous avec le Kazakhstan pour un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Pour la star de l’Equipe de France et du Paris Saint-Germain il va retrouver un stade qu’il connaît sur le bout des doigts à savoir le Parc des Princes. Il déclare sa flamme pour cette enceinte mythique. « C’est ma première fois avec l’équipe de France et c’est particulier ! Je joue ici toute l’année mais là c’est différent, il y a tous les logos de l’équipe de France, tout a été changé… C’est un super stade ! J’adore jouer ici ! Tout me plaît dans ce stade-là ! L’ambiance, le terrain, l’atmosphère… C’est un des meilleurs stades d’Europe, pour moi le meilleur ! On prend beaucoup de plaisir, les gens mettent beaucoup d’ambiance et beaucoup de coeur à nous encourager ! J’espère que ce sera le cas demain ! (…) J’en ai mis des buts ici. Encore demain ? J’espère ! En tout cas l’objectif est de gagner et valider le ticket pour la Coupe du Monde. On sera ensuite plus tranquille pour préparer sereinement ce deuxième match. Le match est important demain !«