Kevin Durant et les Nets vont devoir être immenses la nuit prochaine, lors du match numéro 5 de la demi-finale des Playoffs à l’est face aux Bucks de Milwaukee. Après James Harden, c’est au tour de Kyrie Irving de déclarer forfait.

La nouvelle vient de la franchise des Nets qui précise que son meneur de jeu n’est pas apte pour disputer la prochaine rencontre face à Milwaukee. L’ancien de Cleveland souffre d’une entorse à le cheville droite et n’est donc pas disponible pour ce choc comme l’a indiqué son entraîneur Steve Nash. Irving s’est tordu la cheville, suite à une mauvaise réception lors du match 4 et son coach n’est pas forcément confiant pour les reste de la série. Un nouveau coup dur pour les New Yorkais déjà privés de James Harden depuis près de trois matchs. Le célèbre barbu est touché au niveau de l’ischio-jambier de la cuisse droite et poursuit sa rééducation. Le destin des Nets reposera donc un énorme Kevin Durant et un collectif en béton…