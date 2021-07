Nouvelle victoire pour les Bucks de Milwaukee 123 à 113 la nuit dernière dans le match 5 de la finale de la conférence est face aux Hawks d’Atlanta.

Milwaukee Bucks – Atlanta Hawks 123-113 (3-2) : les Bucks sont pratiquement au bout. Avec cette nouvelle victoire, ils se rapprochent de la grande finale NBA et n’ont besoin que d’un seul succès pour obtenir cette place. Sur le match 5, c’est Brook Lopez qui a pris les choses en main avec 33 points et 7 rebonds, bien suppléer par un roster de qualité. Jrue Holiday aussi très bon avec 25 points, 13 passes, Khris Middleton qui score 26 pour 13 rebonds et le pivot Bobby Portis qui termine avec 22 unités. En face, seul Bogdan Bogdanovic a tenu son rang avec 28 points, devant les 19 de Collins et Gallinari. Tout comme Giannis Antetokounmpo, Trae Young était absent de la partie. Atlanta devra impérativement se rattraper dans la nuit de samedi à dimanche sous peine d’être éliminée des playoffs.