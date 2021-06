Légende parmi les légendes, Roger Federer est pour tous, l’un des plus grands sportif de l’histoire. Très populaire, il fait rêver chaque génération. Alors, Charles Haroche et Frédéric Vallois, se sont donnés une mission : décrypter le phénomène.

6 Open d’Australie, 5 US Open, 1 Roland-Garros, 8 Wimbledon… Le palmarès de Roger Federer parle pour lui. Mais en plus d’être une légende sur le cours, le Suisse est très respecté en dehors. En 2011, un sondage réalisé auprès de 50 000 personnes dans 25 pays révélait que le tennisman était la personne la plus respectée au monde après Nelson Mandela.

La même année, Federer obtenait des centaines de suffrages aux élections législatives suisses, sans même être candidat. Comment expliquer une telle popularité ? Charles Haroche et Frédérick Vallois ont essayé d’apporter une réponse. Un éclairage nourri de références puisées dans l’histoire, la philosophie, la littérature, la peinture et le cinéma pour mieux comprendre l’un des sportifs les plus adulés de tous les temps. Un ouvrage à retrouver aux éditions Solar.

