Sergio Ramos se rapproche à grands pas du Paris Saint-Germain. Son frère et agent René est arrivé dans la capitale française afin d’évoquer le dossier concernant son joueur.

C’est une information qui nous vient tout droit de « RMC » qui précise que l’agent de Sergio Ramos est en ce moment-même à Paris afin de finaliser les dernières négociations et une possible arrivée de l’international espagnol en Ligue 1. Ramos, libre depuis son départ du Real Madrid devrait s’engager pour deux saisons soit jusqu’en 2023, avec à la clé un salaire annuel estimé à 15 M€ qui devrait comporter une prime à la signature. Actuellement en Espagne, Sergio Ramos attend désormais le feu vert pour arriver à Paris afin de passer sa visite médicale et signer son contrat. L’épilogue semble proche.